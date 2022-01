Isabelle TABOURNEL

20 années d'expérience en programmes/projets de transformation pour le compte de grandes entreprises dans différents secteurs d'activité (industries et services).

J'exerce la fonction de Project Management Officer (PMO) pour co-piloter et coordonner les grands programmes.

J'ai également déjà travaillé en assistance maîtrise d'ouvrage, en termes d'organisation et management, processus, hommes et femmes et SI

Anglais courant, bon niveau d'allemand



Mes compétences :

Project Management Office

Conseil aux entreprises (en interne comme en externe)