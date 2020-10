Isabelle THOMAS

Après avoir travaillé 13 ans en tant qu'Assistante Commerciale dans le domaine de l'audiovisuel, j'avais très envie de me reconvertir dans le domaine de la Santé au Travail en tant qu'Assistante Technique en Santé au Travail. J'ai obtenu mon diplôme avec une mention très bien et j'exerce aujourd'hui ce métier dans une grande Médecine de Santé au Travail depuis deux ans. Mon travail consiste à me déplacer au sein des entreprises et à repérer les risques potentiels ou existants que peuvent rencontrer les salariés et y apporter de précieux conseils pour améliorer leurs conditions de travail et leur sécurité.



Mes compétences :

Connaissance du Pack Office 2013

LibreOffice