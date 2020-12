Isaure TOBÉ-POTTIER

Psychologue clinicienne en maisons de retraite depuis 2006, je travaille principalement sur le soutien psychologique aux résidents, aux familles ainsi qu'aux soignants. Forte de mon intérêt pour le travail en équipe, j'aime travailler en étroite collaboration avec les différents référents métiers afin de contribuer à la bonne mise en oeuvre des projets d'établissement





Evaluation Clinique

Bilan : Entretiens d’anamnèse - Passation de tests - Rédaction de bilan - Diagnostic et orientation thérapeutique - Tests d’intelligence et de mémoire: WISC III , WAIS III, Figure de Rey, MMS - Tests projectifs : Patte Noire, T.A.T, Rorschach, Analyse du dessin (bonhomme, famille)



Prise en charge Individuelle : Entretiens, Suivis, Diagnostic, Travail sur la mémoire Soutien et Accompagnement

Pris en charge de Groupe : Entretiens familiaux - Participation, Intervention et Animation d’ateliers de musique, de dessin et de mémoire - Animation de groupes de paroles avec ou sans support de médiation - Participation au Conseil de Vie Sociale

Mise en place, gestion et suivi des Projets de Vie Individualisés (P.V.I ou P.A.A.P)



Travail d’équipe

Participation et intervention aux réunions d’équipe

Travail auprès des équipes soignantes pluridisciplinaires : Entretiens, Enquête, Plans d’Intervention Interdisciplinaires individualisés (P3I)

Suivi des dossiers : Transmissions, Recueil de vie sociale, Dossier ALOIS, Rédaction de comptes-rendus, Coupe PATHOS

Travail auprès des référents animation

Encadrement de Psychologues stagiaires



Vie dans l’institution

Rédaction de fiches de poste

Dispense de formations internes (Savoir-vivre savoir-être, S’entraîner à la bienveillance, Les bases de la gérontologie, Jeu des sept familles – Institut des Bonnes Pratiques)

Mise en place de supports informatifs pour les employés (dictionnaire des notions en EHPAD, fiches pathologies, …)



Formations d’entreprise Accompagner au quotidien une personne âgée démente (I.B.P)

Relation famille – équipe (I.B.P)



Mes compétences :

Alcoologie

Médecine

Psychologue

Victimologie