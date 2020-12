Ivan DMITRIEV

Ma spécialisation:



Organisation et suivi du projet du développement des systèmes embarques (à la clé logiciel et matériel)



Mes compétences:

=Gestion de projet

- > Gestion d'équipe et communication multi-site

- > Organisation des équipes du développement (Agile, SCRUM, Waterfall)

- > Evaluation des outils de conception - CAO, émulateurs, cartes.

- > Négociation des contrats du développement (forfait, horaire, etc.) et des fournitures.



=Développement du matériel

- > Conception et vérification des circuits numériques

- > Analyse temporelle (timing analysis)*

- > Prototypage virtuel, prototypage sur les émulateurs, prototypage FPGA où mixte(GPP+DSP+FPGA))

- > Back-end (Placement et routage, optimisation des PF, corners, vérification physique (DRC/LVS extraction)

- > Conception en vue du test DFT (IEEE1149, IEEE1500) pour circuits,

- > Systèmes numériques, intégration des blocs d'IP dans des systèmes préexistants



=Développement du logiciel

- > Assembleur et C pour des systèmes intégrés

- > C++ avec STL

- > Boost

- > SCRUM, Agile pour le développement des systèmes de la documentation (XML,XSL) et du code C++

- > Bugtracking et gestion de qualité (Jira,Bugzilla), déboguage (VS2010,gdb,valgring,ddd)

- > Utilisateur des systèmes de contrôle de version git, SVN, CVS et d'un environnement d'intégration continuelle (Hudson, Jenkins)



=Domaines de compétences:

- > Encapsulation et test des circuits intégrés (OSAT)

- > Systèmes du traitement d'images

- > Systèmes du traitement des flux en série

- > Correction d'erreurs et post-traitement





Les choses qui m'intéressent sans ordre particulier:



Littérature japonaise et chinoise classique, histoire des sociétés modernes, Deuxième Guerre Mondiale, colonisation et décolonisation de l'Asie de Sud-Est, psychologie sociale, psychologie du mariage et sexuelle, psychiatrie appliquée, psychohistoire, pédagogie, applications informatiques de la neurologie dans les interfaces biologiques pour la transplantation, études des mariages inter-culturels, développement durable, énergie éolienne, énergie hydraulique, énergie thermonucléaire, propulsion ionique, promotion du télé-travail, transparence du gouvernement, modes de locomotions non-conventionnels, recyclage total, exploration urbaine, puces radio-résistantes, lithographie pour la nano-fabrication, nouvelles paradigmes de conception pour la nano-fabrication, physique des mémoires vives, littérature classique occidentale, cardiologie, neuropsychologie.



Mes compétences :

XSL

TCL/TK

C

XML

Labview

SVN

Quartus II

STL

Linux Redhat

Jenkins

GIMP

Production industrielle

Conception

CAO

Développement informatique

Open Source

Microsoft Project

Linux embarqué

PAO

E-learning

Python

Études marketing

Systèmes embarqués

Marketing stratégique

Gestion de projet

Rédaction

Jira

Hudson Jenkins

Pascal

JavaScript

Perl