Je suis en 3ème année de thèse à l'Institut des neurosciences de Grenoble (GIN). Ce travail s'effectue dans le cadre d'une bourse CIFRE en partenariat avec la société Philips Healthcare.

Ayant acquis ces dernières années un diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie, un master de manipulateur expert, un master en informatique et prochainement un doctorat en neurosciences; je suis à la recherche d'opportunité à partir de Juin 2013.

Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Imagerie

Traitement d'image

C

Java

IRM

Base de données

Matlab

Healthcare