J - François ORTEMANN

Enseignant et directeur j 'ai essayé plusieurs fonctions dans l'institution qui m'ont plues et apportées ( directeur IMF Prec et DEA). Par ailleurs dans le cadre de projets partenariaux j'ai participé à la main à la pâte ( renovation enseignement des sciences ) et initiateur de différents projets ( groupes de travail et de formation Parents et enseignant , labels1000 défis pour ma planète ,labels action educatives fondation Hulot , salons des sciences forum des sciences , et création d un jardin botanique interactif...)

J'aime les projets qui permet aux jeunes d' exercer une vraie citoyenneté et des prises d'initiative.

Depuis quelques temps je me suis remis à peindre



Mes compétences :

peinture

généalogie