Sylvain ORTEMANN

Après 26 ans d'activité professionnelle, j'ai acquis les compétences suivantes:

Qualité

Responsable du service qualité dans un groupe sur plusieurs sites

Management d’une équipe de 5 personnes

Formation du personnel aux normes

Recrutement de techniciens et de contrôleurs

Mesure de la satisfaction clients

Maitrise des audits internes et externes

Mise en place ISO 9001 avec obtention de la certification sur plusieurs sites

Gestion et externalisation parc métrologique

Mise en place d’outil d’amélioration qualité

Gestion comptes clients

Gestion, veille normative et mise à jour du système qualité

Suivi qualité fournisseurs

Mise en place auto contrôle et fiches aux postes

Logiciels : GPAO – MS Office – Qualitel – Seven

Gestion de société

Gestion administrative d’une SARL

Activité de ventes commerciales

Recherche et sélection de nouveaux fournisseurs

Achats de produits destinés à la vente directe

Organisation d’événements

Relationnel VIP

Et aussi...

Certification FSC

Gestion parc habillement & EPI

Dossier ICPE

BNSSA

PSE1





Mes compétences :

Qualité

Oenologie

Norme ISO 9001

Audit

Service client

Management

Gestion de la qualité

Organisation

Formation

Gestion de projet

AMDEC/FMECA

Viticulture