Jaafar BENNANI-SMIRES

Considéré comme un couteau suisse dans les domaines de l'IT et de la Gestion de l'Information, j'ai plaisir à travailler dans différents secteurs d'activité. Mes compétences en gestion de projets appuyées par des bases techniques solides me permettent de répondre à différents besoins.





DOMAINES DE COMPETENCES :

• Gestion de projets : Coordination, planification, communication, programmes complexes, étude des besoins, rédaction de spécifications, suivi des tâches et de l’avancement, gestion du budget, gestion de la relation client, gestion des tests, support post livraison.

• Méthodologies : Agiles, Scrum, PMP, Leant IT, Lean Startup, Craftsmanship, méthodes mixtes.

• Maîtrise technique : Java, C#, SQL, Git, HTML 5, Javascript, Architecture, TDD, DevOps, …

• Gestion d’équipes : Jusqu’à 20 personnes (off-shore compris).

• Collaboration géographique : Maroc, Inde, New-York, Londres, Hong-Kong, Chine.

• Connaissances fonctionnelles : Finance, dérivés de taux/crédits/actions, montages.

• Modélisation : UML, Merise.

• Outils : Office, Eclipse, Netbeans, Visual Studio, IntelliJ, Gerrit, Jenkins, Oracle, Sybase, GitHub, BitBucket, Docker, Vagrant, NodeJs, Project, Clarity, Quality Center, Jira, RTC, TFS, et de nombreux outils/frameworks open-source, …



Mes compétences :

Développement informatique

Méthode agile

Agile Scrum

Gestion de projet

Entrepreneuriat

Architecture

DevOps

SQL

C#

Java

HTML / CSS

TDD / DDD

Javascript

Vagrant

Docker