Jacky GUILLOT

Après quelques années passées principalement dans l'industrie automobile, j'ai décidé de reprendre les bancs de l'école...

J'ai donc suivi les cours à l'ISTIA d'Angers pour préparer un Master 2 Quassi (qualité et sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques).

Après les cours, j'ai également suivi un stage Lean Six Sigma (Green Belt) pour compléter mes compétences.



Ma principale expérience concerne la qualité des développements de logiciel, la définition de processus ainsi que leur amélioration continue basé sur le CMMI.



Après cette pause universitaire, j'ai préféré m'orienter dans un domaine très différent de l'industrie automobile. Aujourd'hui, je découvre le milieu bancaire et particulièrement celui de la Banque de France où je met à profit mon expérience.



Mes compétences :

Gestion de projet