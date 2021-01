Jacky JOUBERT

Depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné la croissance d'entreprises, tant en France qu'à l'international, dans les domaines du sport (ski, golf, outdoor), de la mode, de l'optique et de la mobilité électrique.



3 axes majeurs dans l'expertise que je peux vous offrir:

- le développement d'un réseau de distribution pour une marque "premium"

- le management d'équipes commerciales et de fonctions Support

- le pilotage d'une "business unit" commerciale (création, développement d'activité, réorganisation)



Aujourd'hui, je cherche une nouvelle opportunité de développement d'activité dans un secteur prometteur et en forte croissance: la mobilité électrique...



Pour un premier échange: +33 (0)6 08 67 87 32