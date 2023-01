Jacques BARBIEAUX

Gradué en animation socio-culturelle des Loisirs et du tourisme, je suis un touche à tout dans le domaine des animations de soirées récréatives, ludiques, dansantes,....



Un de mes spécialité est la fabrication de présentations informatiques en tous genres (powerpoint, vidéos,...)



Depuis peu, je me suis retiré d'APTES-Belgique où j'occupais le poste de vice-président pour raison de santé.



J'ai décidé de consacrer mon temps ainsi disponible, à tenter de faire mieux connaître les différents tremblements chroniques dont nous pouvons tous, un jour ou l'autre, être victimes. Le projet n'en est qu'à ses débuts, aux contacts préliminaires. J'avancerai au fur et à mesure, quand mon état de santé me le permet.

Mes compétences :

Informatiques

Mobilité

Presentations

Quadrilingue