Jacques CATTY

Depuis 1992 , au sein de la société continental . J'ai commencé comme technicien de maintenance ( création de fiche de visite , plan de préventif ,démarrage de machines neuves ,formation du personnel , achat PDR elec , mec , pneu , hydraulique) expert et référent auprès des dépanneurs.Puis j'ai occupé un poste de technicien automatien ( programmation de machine en siemens S5 / S7 / ASI IFM / cartes axe ), détermination et mise en sevice de moteurs brushless et variateurs associés. Ensuite j'ai tenu le poste de responsable maintenance ( curatif et préventif ) avec 45 personnes sous ma coupe . Ensuite j'ai occupé le poste de responsable méthode maintenance electrique usine ( 5 techniciens sous ma coupe et la responsabilité du budget de cette partie ). Puis responsable construction machine ( création de machines spéciales , gestion multidisciplinaires, elaboration des budgets , planning et création des softs ).Enfin responsable maintenance curative et préventive en secteur confection et préparation ( 50 personnes ).



Mes compétences :

informatique

pneumatique

mécanique

gestion d'équipe

hydraulique

automates

relationnel

tpm

kaisen

rigueur