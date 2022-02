Jacques FALCHETTO

Bien occupé en ce moment, je reste cependant à votre écoute pour toute demande de développement informatique. Ces quatre dernières années, la forte demande pour des sites extranet d'entreprises m'a donné l'occasion d'accroître mes compétences en WebDev. Mais bien entendu, j'aurai toujours autant de plaisir à vous accompagner sur tous vos projets, quels qu'ils soient.



Mon objectif a toujours été la satisfaction de mes clients. J'écoute attentivement leurs besoins et je n'hésite pas à proposer mes idées, car je me sens comme faisant partie intégrante de leur équipe, tout autant concerné qu'eux-mêmes par la plus-value que leur apporteront mes contributions. Fabriquer un logiciel simple, intuitif, ergonomique, comme on me le demande souvent, mais aussi beau et agréable à utiliser, sont les notions qui restent en permanence présentes à mon esprit et que j'ai à coeur de mettre en oeuvre.