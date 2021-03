Jacques HEITZMANN

Il y a trente-cinq ans, j'ai choisi le monde des télécoms.



Avec passion, et souvent impliqué de par mon job, j'ai suivi l'avènement de nouvelles technologies, UMTS, ToIP, LTE et d'autres plus anciennes.



Sur ma vision à ce moment de l’évolution du monde des télécoms au tout IP et sur mon expérience diversifiée chez un opérateur, un équipementier et une SSII, j’ai créé en 2002 mon cabinet de conseil, Jaito.



J’y ai fait partager ma vision de la ToIP et ma compréhension de cette technologie à travers ma newsletter (http://www.jaito.com/Newsletter.html).



Aujourd’hui encore, j’assiste les entreprises dans l’optimisation de leurs moyens télécoms et dans une évolution vers le tout IP.



Maintenant le tout IP continue sa transformation. Même le mobile va passer au tout IP avec le VoLTE. Il faut donc concevoir toutes les applications et communications au-dessus d’un espace homogène tout IP, fixe ou mobile, à très haut débit.



C’est désormais mes nouveaux champs d'actions.



Le schéma directeur classique évolue et devient indispensable pour décider des applications à prioriser et appréhender les points d’intégration. La cartographie des applications s’impose donc, même et surtout pour les ETI.



Avec un périmètre qui va au-delà de l’entreprise : les services de communication ne se limitent plus à l’entreprise. Des nouvelles briques technologiques apparaissent pour accéder aux données et applications dans le Cloud ou pour communiquer partout – avec des standards comme WebRTC ou des solutions propriétaires comme Skype Entreprise ou les Expressway de Cisco.



C’est donc de nouvelles opportunités qui s’ouvrent pour les entreprises qui sauront remettre en cause les systèmes classiques pourtant patiemment élaborés. Une étape indispensable pour entrer dans l’ère digitale.



Comme pour la ToIP, j'ai décidé d'accompagner les entreprises dans cette migration. Pas si simple mais passionnant.



Comment aller plus loin ? Par l'action ...



Discutons-en aussi. Je suis à votre écoute !





Mes compétences :

Centre d'appel

Communications

Communications unifiées

Conseil

Expert

Freelance

IMS

LTE

Messagerie

Microsoft Lync

SIP

Telecom

ToIP