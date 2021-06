Jacques HÉNAUX

Mes Atouts

*Réelle capacité à établir une relation qualitative avec un Dirigeant basée sur la compétence, la cohérence, la rigueur, la franchise, la discrétion et la confidentialité ainsi que sur l’intelligence des situations

*Management d’équipe organisationnel et participatif, à la fois pluridisciplinaire (technique, administratif,

finances, commercial) et Multirégional (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume uni)

*Gestionnaire de clientèle directe ou d’un réseau. Capacité de négociation à court et à long terme. A l'écoute et rapporteur de l’évolution commerciale. Sens de l’analyse du marché. Utilisateur de systèmes appropriés et adaptés de suivi commercial : DMS, CRM

*Gestionnaire de situations complexes et difficiles : restructuration/réorganisation

*Analyse et participation à la prise de décision

*Qualité du service ainsi que celle des résultats obtenus, du respect de l’engagement.

*Garant des équilibres économiques par la mise en place des ressources nécessaires financières et humaines



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

P&L management

Gestion budgétaire

Management commercial

Gestion des stocks

Négociation commerciale

Analyse financière

Gestion financière

Développement commercial

Relations humaines