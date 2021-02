Jacques LE BRETON

Dirigeant de "Consultant, Formation incendie Secours".

J'effectue des missions de formation pour plusieurs organismes de formation.



Je possède le matériel pédagogique nécessaire (extincteurs, générateur de flammes et de fumée, mannequins et autres accessoires) je dispense différentes formations en santé et sécurité incendie, habilitations électrique HO/BO/BE/BS/BRou Habilitations mécaniques, gestes et postures, étude des postes de travail, management santé/sécurité.



Je sais être disponible, réactif et adaptable.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Enseignement/Formation

Microsoft Excel

Audit

Microsoft Outlook