Jacques PAYA

Specialiste etude , creation et mise en place reseau artisans national

animation et gestion reseau artisan

B TO B , BTO B TO C, service pose à domicile,GSB,donneurs dordres, syndic ......

deploiement , etude des besoins speficiques clients et donneurs d ordres





directeur commercial structure collective certificats d economies d energies

transition energetique et amelioration de l habitat

creations de partenariats b to b, collectivitees, syndics, grands comptes, fabricants..



directeur des operations travaux certinergy

economies d energie, amelioration de l habitat



directeur general et du developpement de la sas tph france(service pose de mr bricolage)

b to b , grands comptes, partenariats creation reseau national artisans



directeur regional Maisonning idf filiale lyonnaise des eaux

developpement commercial b to b, grands comptes

creation et animation reseau national d artisans btp



directeur commercial services au entreprises

directeur commercial(associe)cabinet courtage assurances

b to b , grands comptes



chef des ventes chez seagreams ( champagne, vins et spiritueux)





chef de publicite puis responsable d editions parlementaires



Mes compétences :

Animation

Animation réseau

Certificats

Energie

GSB

Direction commerciale

B to b

Amelioration de l habitat

Développement commercial