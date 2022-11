Medhi IMELHAINE

Les expériences acquises dans le domaine commercial et dans la Relation Client à Distance, m'ont permis de réaliser à quel point le lien qui unit une entreprise et ses clients est fragile.

Garder ses clients est tout aussi difficile, voire plus, que de les conquérir.

Un service client, qu'il soit interne ou externalisé, ainsi que les conseillers qui le composent, est le premier interlocuteur de cette relation.

C'est pourquoi je cherche toujours à mettre en place une relation de qualité avec mes collaborateurs, en contact direct avec les clients, pour qu'à leur tour ils véhiculent cette notion de qualité et de satisfaction client.



Mes compétences :

Communication

Management

Gestion de projet

Marketing

Internet