Jad ABOU-GHANTOUS

Né à Beyrouth le 21 janvier 1982 de mère française et de père libanais, j’ai passé ma jeunesse au Liban où j’y ai effectué ma scolarité auprès des pères jésuites de Saint Joseph d’Antoura.



Mon enfance fut ponctuée de quinze ans de guerre civile et de diverses voyages au Moyen-Orient. Cela m'a permis de côtoyer et de nouer contact avec diverses cultures et ainsi d'y acquérir des connaissances multiculturelles qui me permettent de comprendre et de m’intégrer facilement dans ces communautés.



A mon arrivée en France, j’ai décidé de servir la nation pendant 5 ans tout en préparant en parallèle un baccalauréat scientifique option physique chimie.Plusieurs missions m'ont été confiées telles que la confirmation de

renseignements notamment pour la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense du

territoire (DPSD) ou encore un rôle d'interprète étant donné que je suis trilingue (Français-Anglais-Arabe parlé, lu et écrit) en mission.





Par la suite, j'ai obtenu un Master Ingénierie Mathématiques Statistiques à l'Université René Descartes (Paris V) applicable en Médecine,Ingénierie Spatial, Finance/Assurance et Marketing.. Pendant cette période, je me suis attaché à développer mes expériences professionnelles notamment en étant, pendant 4 ans, représentant des étudiants au conseil d'UFR- Université Descartes et responsable coordinateur et tuteur pédagogique pour les étudiants L1, L2, L3.



Après mon Master J'ai effectué mon stage de fin d'étude en tant que Responsable de la modélisation sous approche Bayésienne du modèle SEM en statistiques pour l'Institut Nationale de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'agriculture (IRSTEA=Cemagref).



Mes compétences :

Manager de projet

Manager du personnel

Planning

Communication

Ponctuel

International

Rigoureux

Gestion projet

Management

Initiative

Analyste

WinBUGS

OpenBugs

JAGS

Statistique Bayésienne

R

SAS

Statistique Fréquentiste

Python

Stata

Galaxy

Prism