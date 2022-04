Je suis trilingue ANGLAIS / ESPAGNOL / FRANCAIS.

Connaissance et maîtrise des méthodes liées au commerce à l'export.

Connaissance des incoterms des crédits documentaires.

Lettre de change.

Relations commerciales avec les pays suivants :

Russie Japon pays de l'Est.

Brésil Argentine Egypte et pays du Moyen Orient.

Afrique sub-saharienne.



Maîtrise des modes de transports internationaux suivants :



Maritime aérien et routier.



Maîtrise du transport de matières dangereuses.



Maîtrise des appels d'offre.



Mes compétences :

SAP MM

SAP PP

SAP

Navision

Lawson M3

IBM AS400 Hardware

BASE APPROACH