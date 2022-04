Jamaïque JUSTE

D'un naturel dynamique et optimiste, j'aime relever des nouveaux défis autant professionnels que personnels. En perpétuel mouvement, j'aime que les choses bougent et aillent vite.

Mes différentes expériences professionnelles auprès de divers publics m'ont permis d'acquérir une aisance relationnelle. De par ces expériences, je me suis enrichie humainement, mon cursus professionnel étant un véritable atout.

Aujourd'hui, j'envisage donc un nouveau plan de carrière me permettant de réelles évolutions professionnelles et personnelles.





Mes compétences :

Force de proposition

Animation d'équipe

Communication