Jamal LAHBABI

J’ai acquis durant mes 17 années d'expériences une aptitude à comprendre rapidement les enjeux, la faculté de créer le climat propice au changement et le pragmatisme pour mettre en œuvre les outils efficaces pour suivre le déploiement de la stratégie.



Expert, dans la mise en place de l’approche par processus, j’ai accompagné un grand nombre d’entreprise en France et au Maroc dans l’optimisation de leur gestion et la fluidification de la prise de décision.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Direction générale

Communication

Système d'information

Distribution

Coaching

Management

Banque

Formation