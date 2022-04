Jamal TERMOUSSI

Jamal professionnel de l'incendie, Moniteur, formateur en sécurité.montage industriel, mécanique, levage, génie civil, incendie; IGH, ERP et pétroles et pétrochimie.

Ex moniteur formateur à Shell Maroc.

A mon actif la mise en route de plus de 20 Stations services dans tous le Maroc.

CNPP en 1991 à VERNON Chef d'intervention feux d'hydrocarbures et produits chimiques (GESIP).

Réception et mise en route des systèmes de sécurité TWIN CENTER

Gestion du gardiennage des complexes chimiques de OCP Safi et Jorf Lasfar.

Mise en place des systèmes de désenfumage et sprinklage de ST 2000 Thomson à Bouskoura

Construction de l'usine de Fruit Of The loom à SKHIRAT

Gestion de la sécurité de plus de 20 chantier de TGCC

HSE Manager de Uhde India à OCP Jorf Lasfar pour la réalisation de RACKS

HSE Manager de Buzzichelli projet JLEC power units 5&6.

Actuellement HSE Trainer à Jacobs engineering



Mes compétences :

Formateur

Manager

Management de projet

Sécurité

Coaching

Hygiène

Coordination

Management

Environnement