Jamaleddine BENZZINE

Depuis l'enfance; l’été j’accompagnerais mon père à son atelier ,c'est la ou je vais faire mon apprentissage

J'ai exercer les travaux de la menuiserie dans des villas à Meknès ,Rabat ,Casa et Marrakech: (portes-portes placards -paravents- pergolas -faux plafonds sculptées et zouakée (peindre) - portes khoukas, moucharabieh habillage des murs ...).

je suis responsable financier de la coopérative des formateurs de la menuiserie artisanale et moderne à Meknès.





Mes compétences :

Décoration

Formation

Travaux artisanales

Faux plafond Marocain