Jamel BETTAIEB

« Consciencieux »

Les individus caractérisés par ce profil font généralement preuve d'une excellente conscience professionnelle, en s’engageant à fond dans une entreprise ou un projet.

Ils sont méthodiques, ordonnés et tenaces dans leurs réalisations. Ils aiment la précision et ont besoin de savoir où ils vont, car ils préfèrent évoluer dans un environnement stable et structuré. En revanche, ils peuvent être déstabilisés lorsque les tâches et les objectifs ne sont pas définis de façon claire, ou bien sont amenés à changer constamment.

Le « consciencieux » accepte l’organisation hiérarchique et, même s’il est parfois réservé, apprécie le fait d’appartenir à une équipe soudée.





Mes compétences :

Maitriser la gestion des emplois

Maitriser la gestion de recrutement.

Maitriser la gestion de l’évaluation

Mise en place des procédures de gestion RH

Maitriser la gestion des compétences

Maitriser le logiciel HR Acces V3, V5 et suite 7

Etablir un plan de carrière.

Maitriser la gestion des structures

