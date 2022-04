Jamel YOUSSFI

Ingénieur de développement, spécialisé dans les technologies .NET.

Par ailleurs, je possède d’indéniables facultés relationnelles et un sens aigu de la responsabilité et de l'organisation.

Dans ce cadre, je suis capable de répondre aux exigences qu’implique un système de prestation de qualité et satisfaire ainsi la demande clientèle, technique de développement et les impératifs de l’entreprise.



Mes compétences :

WCF

WPF

Silverlight

Winforms

SqlServer

Csharp

.Net

MVVM