Jamel ZOUBIR

Issu d’une famille multiculturelle et ayant eu la chance de voyager partout dans le monde pendant mon enfance, j’ai appris à m’adapter facilement dans des environnements nouveaux, que ce soit sur un plan linguistique, sociale ou culturelle. C’est d’ailleurs cette étape de ma vie qui m’a permis d’apprendre à maitriser l’anglais, le français et l’allemand.



Je suis très curieux et aime découvrir les nouvelles choses. Dans ma jeunesse, j’étais très impliqué dans le sport ainsi que dans la musique, faisant partie de plusieurs clubs sportifs compétitifs et de l’orchestre municipale.



Ma motivation d’étudier la chimie était afin de mieux comprendre le fonctionnement de notre univers. J’ai toujours adoré le travail de laboratoire, en particulier la synthèse totale qui permet la stimulation de notre imagination et créativité.



Mon sens de la patience et ma sérénité font de moi un très bon pédagogue et m’a beaucoup aidé lors de mon parcours dans l’enseignement, qui en retour m’a permis d’apprendre à être responsable, à montrer l’exemple vis-à-vis des enfants et à découvrir le monde de l’animation à travers les colonies de vacances.



Mes compétences :

Teaching

Research and Development