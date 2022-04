James BERLIOZ

Bonjour,





Quel lien feriez-vous spontanément entre le domaine technique et celui des lettres ou de la philosophie ?

Qu'on y manipule des idées ? Il y a un peu de ça... cherchez encore... Vous ne trouvez pas ? Vous avez pourtant le nez dessus : moi !



Blague à part, décortiquer un schéma électrique ou analyser un texte sollicite les mêmes qualités d'analyse et de la méthode.

- Quels sont les organes, quelles sont les idées ?

- Comment interagissent-ils, quelles sont les articulations du discours ?

- Quelle est la panne, où la conclusion cloche-t-elle ?

- Quelle peut en être l'origine ?

- Que doit-on corriger, que peut-on améliorer ?



Pour un esprit curieux, il n'est pas rare de s'intéresser à beaucoup de choses, il suffit souvent d'en acquérir les principes et le jargon, et d'utiliser les outils que l'on connaît déjà.

Dans ce métier que j'ai choisi pour sa diversité, j'ai maintenant une pratique assez étendue :

- électricité BT et courants faibles

- hydraulique de commande et de puissance

- pneumatique

- électrotechnique, automatismes et télégestion

- paramétrage et mise au point

- construction mécanique et soudage

- usinage conventionnel et rectification

- contrôle dimensionnel, état de surface

- moteurs thermiques

- alternateurs et moteurs asynchrones

- transmission hydrostatique

- compresseurs à vis et sécheurs

- pompage

- BRH, marteaux fond et hors trou

- batteries de traction et chargeurs







J'avais déjà une culture hétérogène à l'issue de mes formations, qui sont au demeurant plutôt complémentaires. L'une axée sur la gestion et l'autre sur la technique.

Le reste, je l'ai trouvé auprès de mes collègues ou des constructeurs et, quand j'ai besoin d'approfondir un point particulier, dans une démarche personnelle de documentation.



Ainsi, au chapitre des capacités organisationnelles et relationnelles exercées, je compte :

- la gestion (stocks, devis, négociation...)

- la conduite d'équipe

- le pilotage de chantiers

- la relation clientèle

- la documentation

- le transfert de connaissances

Vous trouverez des précisions dans le détail de mes expériences.



Lister ici toutes mes autres qualités serait bien trop fastidieux, aussi, je vous propose de considérer que j'ai celles que vous cherchez chez vos collaborateurs.

Non ? Cela ne vous satisfait pas ?

Vous en avez certainement déjà déduit certaines mais pour en savoir plus, vous devrez prendre contact avec moi.





Si j'ai des ambitions ? Et comment ! progresser techniquement, prendre des responsabilités, gérer un SAV...

J'envisage aussi la possibilité d'utiliser mes savoirs dans une activité transverse comme par exemple l'expertise, le développement, la rédaction ou la formation.





Pour ce qui est de l'environnement, je cherche avant tout un poste qui m'offre de progresser humainement et techniquement, de la variété, une équipe dynamique et sympathique.

Je dois bien admettre que pour l'heure, je suis comblé.



Mes compétences :

Supervision de chantier

Rédaction technique

Mise en service