James C. GRABMEIER

Étant trilingue en anglais, français et allemand et ayant effectué plusieurs expériences professionnelles à l'étranger, j'ai décidé de compléter mon Master en accomplissant un stage en enterprise, également à l'étranger.



Après avoir débuté en tant qu'assistant de chef des projets durant les deux premiers mois, j’ai été désigné chef de projet afin d’assumer la gestion totale de plusieurs projets individuels valant jusqu’à 10 million de dollars. Je suis amené à structurer les projets en cours et de coordonner une équipe de collaborateurs afin d’assurer le bon acheminement du projet et de se conformer aux obligations contractuelles. Mon objectif principal est de veiller à ce que les objectifs à LT soient atteints. Cela veut dire entreprendre ce qui est nécessaire pour maintenir, et, si possible, améliorer la marge contractuelle. Définir les objectifs et dresser un plan d’action aussi bien pour notre site aux E.U. que pour les entités-sœurs en Europe fait tout aussi partie de mes responsabilités que de trouver des solutions à des problèmes imprévus et récurrents. En tant que première personne de contacte pour le client, je suis également en charge de la communication et de la distribution d’informations entre le client et mes collaborateurs.



