De formation d'ingénieur généraliste en agriculture et agroalimentaire de l'E.S.I.T.P.A. de Rouen, il me paraît important d'ouvrir mon champs de compètences à un nombre maximum de domaines. Laboratoire et qualité en agro sont aujourd'hui mes domaines de prédilection mais il est nécessaire de rester ouvert sur le marché et d'assurer une veille permanente.

Le réseau est essentiel, actuellement je le cultive grâce à mon activité professionnelle, mais je suis ouvert à tous contacts.