James FARICELLI

Avec Alyl Sécurité Incendie, j’ai décidé de mettre en application ma vision du monde de l’entreprise. En quelques mots : chaque femme, chaque homme a un potentiel a développer – encore faut-il qu’on lui donne sa chance. Quant au dirigeant, s’il doit se soucier de la bonne marche de son activité, il est également investi d’un rôle social auprès de ses salariés et du microcosme qui l’entoure.



Alyl Sécurité Incendie (ASI), créée en 2007, est une entreprise spécialisée dans la protection contre l’incendie, de l’audit à la réparation. Aujourd’hui ASI est bien implantée dans la région Rhône-Alpes, et son fichier client est constitué de grands comptes – comme l’Opac38 ou le Trésor Public – autant que de PME, voire de TPE. Pour ses clients, ASI distribue des extincteurs, des robinets armés, des trappes de désenfumage ou des blocs de secours (BAES) ; l’entreprise fournit des plans d’évacuation et d’intervention, de la signalétique ou des alarmes, et dispense des formations à l’utilisation des extincteurs et à l’évacuation. Enfin, l’équipe assure l’entretien de tous les matériels qu’elle installe.



Chez ASI, chaque technicien est un généraliste. Ainsi tous sont en mesure de traiter la plupart des dysfonctionnements sur place et sans délai. Par ailleurs, tous les salariés de l’entreprise sont issus de groupes potentiellement victimes de discriminations, et tous étaient au chômage avant d’être recruté en CDI. Car l’une des grandes valeurs de l’entreprise est d’être rentable et « insérante ». Les qualités personnelles des candidats à l’embauche sont privilégiées, et 10 à 20% du résultat de l’entreprise sont destinés à la formation.



Le modèle fonctionne (la preuve, c’est que nos clients nous renouvellent leur confiance année après année) ; il peut représenter une alternative viable à l’entreprise « classique ». Voilà pourquoi le projet Alyl 2018 est né. Objectif : 30 agences ASI en 2018 sur le territoire français.



Mes compétences :

RIA

Signalétique

Développement durable