James FAVIER

Parcours professionnel de plus de 20 ans dans la conception et la réalisation d'équipements et de projets industriels complets jusqu'à 100 M€, intégrant bâtiments complexes et process spécifiques dans des secteurs industriels variés : agro-industrie, chimie, pharmacie, aéronautique, défense.

Développements d'activité dans ces mêmes secteurs dans l'ingénierie du bâtiment et des procédés.

Audits, plans directeurs, projets suivis en MOE ou clé en main, en France et à l'international.

Management d'équipes et direction technique.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Plan directeur

Process Engineering

Chimie industrielle

Industrie pharmaceutique

Bâtiment