Transfert de machines, de lignes de production, etc...

Chiffrages, gestion d'affaires, de projets Multi-techniques pour les industries,

Conception et réalisation d'équipements, de machines, de production pour les industries,

Mise en conformité de machines et Process,





Mes compétences :

Cahier des charges

Gestion de projet

Optimisation des process

Maintenance

Gestion de la production