Patrice MACHU

Je suis responsable du centre de Travaux de Blois de la société CLEMESSY, couvrant essentiellement les départements du Loir-et-cher et de l’Indre-et-Loire.

Nous réalisons des travaux de proximité dans différents secteurs d’activités industrielles et tertiaires. En s’appuyant sur nos compétences centralisées en ingénierie (électriques, automatisme, mécanique), en management de projets et expertises technologiques, nous vous proposons de vous accompagner pour mener et réaliser à bien tous vos projets.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Electrotechnique

Courant faible