James FRASER

RELATIONS INVESTISSEURS

Analyse Financière et Fusions & Acquisitions

• Analyse des données financières et des résultats d’activité des entreprises et de leurs concurrents

• Conseil aux analystes et investisseurs en développement de simulations financières et de prévisions

• Elaboration de présentations pour investisseurs et de documents réglementaires dans le cadre de fusions de sociétés cotées en Bourse (USA & International)

• Réalisation et gestion des dossiers de recommandations pour les opérations d’offre publique de vente (actions et obligations)

Communication aux Actionnaires

• Préparation des communiquées de presse et des comptes de résultats trimestriels

• Elaboration des analyses aux investisseurs (et présentation à des groupes de 10 à 500 personnes)

• Management des comités de pilotage entre PDG/DAF/RI et investisseurs

• Développement et gestion des sites internet destinés aux investisseurs

• Maitrise de l’ensemble des étapes du processus Relations Investisseurs



GESTION DE PROJET

• Directeur de projets d’amélioration des processus avec la méthodologie Lean Six Sigma

• Mise en place et coordination d’ateliers de formation Lean Six Sigma

• Coordination d’équipes locales et internationales



Mes compétences :

Lean Six Sigma