James FUSELIER

Plus de 20 années d'expérience nationale et internationale en Direction Marketing & Commerciale dans le secteur des Produits de Grande Consommation. Réelle expertise en innovation dans le domaine Agro-alimentaire couvrant la stratégie marketing et commerciale, le développement produit et la mise en marché.



FORMATION & LANGUES :



Double culture ingénieur ( Ecole Centrale de Lyon ) et commerciale avec le suivi des programmes de formation Marketing, Management et Finances de Procter & Gamble, Danone et de l'IMD Lausanne.



Trilingue Anglais / Italien / Français



Mes compétences :

Développement