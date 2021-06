James GAYE

Fort de plus de 8 années d'expériences en tant qu'acheteur dans les industries aéronautiques, ferroviaires, agroalimentaires, d'équipements collectifs et de biens de consommation, j'ai su réduire les coûts, sécuriser les approvisionnements et optimiser la qualité de mes portefeuilles d'achats variés (matières premières plastiques et métalliques, pièces aéronautiques variées, prestations de services de maintenance aéronautique, sous-traitance industrielle, transports, emballages, énergie, pièces usinées sur plan, intérim)

Habitué au travail en équipe, à l'aise en anglais et espagnol, orienté objectifs et ayant une maîtrise avancée des outils informatiques, je suis capable de maintenir une veille technologique et concurrentielle ainsi que de de mener à bien le sourcing de nouveaux fournisseurs et générer de la valeur à travers d'appels d'offres et de productivités techniques et logistiques.

Mes expériences variées prouvent ma capacité à gérer un large portefeuille fournisseur avec des montants d'achats de plusieurs millions d'euros tout en contrôlant les paramètres Qualité / Coût / Délai / Technologie dans le but dassurer un approvisionnement optimal ce qui, alliés à mon dynamisme et mon sens de la négociation, fait de moi le candidat idéal pour le poste dAcheteur Industriel, Famille ou Projet