James HAWTHORN

De la cohérence créative naît une communication forte et efficace.



Chaque support s'additionne en terme d'impact et de mémorisation, d'où l'importance de cette cohérence créative que je vous apporte dans plusieurs domaines de la communication.



Plus de 35 ans de savoir-faire dans le domaine de la création graphique, au service des objectifs marketing et des réalités économiques et techniques d'aujourd'hui.



Ecouter, voir, conseiller, agir afin de positionner solidement votre entreprise, votre produit ou votre service au coeur de son marché concurrentiel. Une réelle implication dans la problématique globale de votre politique de communication



Mes compétences :

Création de site web

Brochures, mailings, PLV, packaging, stand,...

Design graphique / Publicité