James HAWTHORN

De la cohérence créative naît une communication forte et efficace.



Chaque support de communication s’additionne en terme d’impact et de mémorisation, d’où l’importance de cette cohérence créative que je vous apporte dans les domaines de communication print et web, annonce presse, logo, packaging, P.L.V., signalétique, stand,…

Sur mon site, quelques exemples de mes réalisations, vous donnant un panorama de ma créativité appliquée au service de l’entreprise.



Expérience :

Plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de la création graphique, au service des objectifs marketing et des réalités économiques et techniques.



Philosophie :

écouter, voir, conseiller, agir afin de positionner solidement votre entreprise, votre produit ou votre service au cœur de son marché concurrentiel.



Communication print

Site internet

Logo/charte graphique

Mailings

Annonces Presse

Packaging/Volume

Stands

...





Références :



SULKY BUREL

Machines agricoles



WARNER HOME VIDEO FRANCE

Edition audio-visuelle



PASQUET MENUISERIES

Menuiseries industrielles



PHYTOMER

Produits cosmétiques



MMO INTERNATIONAL

Mobilier de collectivité



THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS

Systèmes de défense



SIPAREX

Finances



MX

Manutention agricole



GROUPE CARLAC

Produits de protection minérale



CENTIGON

Blindage de véhicules



MEHAT

Préfabrication Béton



MEDIA SALON

Organisation d’évènements et salons



JONCOUX

Systèmes de conduits de fumée



Mes compétences :

Design

Design graphique

Édition

Guide

Mailing

Photo

PLV

Print

Publicité

Signalétique