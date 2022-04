Parcours atypique :Bac + 8 et aujourd'hui à 55ans, bistrotier aprés avoir été salarié d'agent de change et intervenant extérieur à la faculté de droit et à L'ESCEM

LES RENDEZ-VOUS DE MARS DU L.M. CAFE

LUNDI 9 MARS - de 18h00 à 19h00 : « LES 1ers GESTES DE LA LANGUE DES SIGNES » : Venez découvrir les 1ers gestes de la LSF grâce à Mr Frédéric Boulin, sourd bénévole, sous l’égide du centre de recherche, de formation et de promotion de la LSF à Poitiers -Array - Tél/fax 05.49.38.07.53 ou 06.60.06.87.88

MARDI 10 MARS - de 19h00 à 20h00 : « RENCONTRE SOURDS-ENTENDANTS » : Niveau 1 à 18 environ en Langue des Signes Française, conseillé, pour pratiquer la LSF en toute convivialité, avec Florence (entendante), Frédéric (sourd), … -Array - Tél/fax 05.49.38.07.53 ou 06.60.06.87.88

JEUDI 12 MARS – de 8h45 à 12h00 : « LE PHIL DU WEB » : 5 rendez-vous individualisés de 40mn, pour répondre aux questions autour du numérique, du web, du référencement, … Inscriptions en ligne : http://www.baudelot.eu/philduweb - Tél : 06.49.16.02.06

JEUDI 12 MARS - de 19h00 à 20h30 : « Le BISTROT POUR L’EMPLOI » : Vous êtes en recherche d’emploi ? Venez nous rencontrer : de nombreux professionnels mettent leurs réseaux à votre disposition, en toute convivialité. Soirée animée par Richard et Karim, avec la participation de Mr Arnaud Millet, récent créateur du « Second Souffle » : Accompagnement, conseil et suivi dans la reconversion professionnelle - Tél 05.49.41.04.33

MERCREDI 18 MARS - de 18h00 à 19h30 : « HANDI-CAFE » : Un moment de convivialité pour des personnes handicapées en recherche d’emploi. N’hésitez pas à venir pousser la porte, c’est ensemble que nous trouverons une solution – Soirée animée par Marie-Chantal et Gilbert. Tél : 05.49.41.04.33

JEUDI 26 MARS - de 19h00 à 20h.30 : « LES JEUDIS DE L’ENTREPRISE » : Rendez-vous chefs d’entreprise / créateurs d’entreprise / Auto-entrepreneurs - Constitution d’un réseau de TPE ; soirée animée par Cédric Labrunie, expert en fiscalité, régimes sociaux, conseil en création d’entreprise - Tél 06 07 11 87 17 -Array

VENDREDI 27 MARS - de 18h30 à 20h00 : « BISTROT DES SIGNES » : « Retrouvailles » entre sourds et entendants à l’initiative de Messieurs Robin et Boulin.

Tous les mercredis : 9h - 11h : RANDO DE 10km entre sourds et entendants - RDV 9h au L.M Café

Tous les dimanches : 9h30 : FOOTING – RDV au Parc de Blossac, devant le manège

L.M. Café, 82 rue Carnot, Poitiers –Array - Entrée libre et gratuite

Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 14h et de 16h à 20h30













