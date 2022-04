James Loïc GEORGES

Consultant chez ACS et fort de mes formations en Sciences Politiques et Sociales (Sciences Pô Aix);

je vous offre mes expertises en management, partage avec vous mes projections sur un avenir prometteur, et vous donne aujourd'hui les clés de la performance pour demain.

Ma profession me conduit chaque jour à accompagner les acteurs - privés et publics - au sein d'organisations avec des enjeux spécifiques d'actualité, au cœur de territoires en pleine mutation.

Mon rôle est celui d'un facilitateur, qui accompagne les acteurs dans les processus de modernisation de leur organisations, afin d'emmener celles-ci au summum de la compétitivité et de la performance.

J'ai choisi de rejoindre l'équipe d'experts du cabinet ACS consultants, car avec eux, je m'engage dans un modèle de performance responsable aujourd'hui et lucide pour demain.





Mes compétences :

Conseil en management

Développement personnel

Conseil en organisation

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Sociologie des organisations

Philosophie