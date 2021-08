Carmen FERNANDEZ

Après un baccalauréat spécialisé en (3) langues étrangères, je ne me voyais plus poursuivre vers un cursus universitaire.

Acquérir rapidement une expérience professionnelle malgré mes 17 ans était devenu mon objectif. La solution idéale pour combiner théorie et pratique : l’alternance !



2 ans d’immersion au sein d’un cabinet de recrutement spécialisé en optique/ photonique en tant qu’assistante, mon BTS en poche, me voilà opérationnelle et riche de compétences en assistanat/ recrutement/ digital.



Suite à cela, plusieurs opportunités m’ont permis de mettre en application ces savoir-faire et d’en acquérir davantage.

Néanmoins, ma soif d’apprendre n’était toujours pas rassasiée.



Le projet de développement du cabinet ACS Consultants dans lequel j’étais impliquée fut très révélateur : mon rôle d’interface avec les prospects et mes missions en communication digitale ont éveillé en moi un réel goût pour la fonction marketing.



C’est donc sans hésiter que j’ai décidé de reprendre mes études dans ce domaine.



Aujourd'hui (enfin!) diplômée d'un double master en développement commercial/ management opérationnel je suis à la recherche d'un projet dans lequel je peux m'impliquer et vous faire profiter de mes 7 années d'expériences diverses dans le but de développer votre business via le digital, et ce dans un contexte multiculturel.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Techniques de recrutement

Réseaux sociaux professionnels

Administratif

Formation

Assistanat commercial

Conception graphique

Marketing opérationnel

Communication externe