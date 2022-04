James MADAR

Durant ma stable carrière, j'ai principalement réussie :

• De précieuses missions pour la gigantesque SSII CSC

• Consolider l'importante Informatique Interne du grand groupe ISS

• Et diriger le Système d'Information de la PME Fiesta, en coordonnant principalement les différents prestataires.



Mon expérience me permet donc de prétendre à assurer diverses réalisations.



Motivé, curieux et méthodique, j’espère pouvoir mettre mes qualités au service de votre entreprise et de vos projets.



Disponible depuis peu, je me tiens à votre entière disposition pour répondre à toute question.



Mes compétences :

Administration

Project Management

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 10

Microsoft Office

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Exchange Server

PrestaShop

Virtualization

Microsoft Windows XP

VPN

Microsoft Windows

Microsoft Windows 2003 Server

Active Directory

Airwatch

Cisco Switches/Routers

Citrix Winframe

IBM AS400 Hardware

Lawson M3

Lotus 1-2-3

Microsoft Windows 2000 Server

VPN Juniper

Microsoft Windows NT

Veritas Backup Exec

Small Business Server

Turbo Pascal

Firewalls

Intranet

ADSL

Adobe Photoshop

Agile Methodology

Android

Big Data

Citrix XenServer

Content Management System

Domain Name Server Protocol

Dynamic Host Control protocol

ITIL

LAN/WAN > LAN

Lotus Notes/Domino

Microsoft Access

Microsoft Project

Omniback

Proxy

Scrum Methodology

TCP/IP

Wi-Fi

iOS