James MOUSSU

En recherche active d'emploi dans les ressources humaines (responsable ou directeur), j'ai aussi des compétence en direction administrative et financière qui peuvent compléter le poste idéal.

Je termine une mission de manager de transition en tant que responsable des relations sociales chez Cargill, où j'ai pu mettre en avant à la fois la technicité RH, mais aussi l'importance du dialogue social et aussi être un référent juridique sur de nombreux dossiers.

Auparavant, j'ai dirigé plusieurs entreprises dans le secteur portuaire. Ces entreprises sont tournées vers la manutention et la gestion des ouvriers dockers de la Place portuaire. Spécialiste des relations sociales j'ai pu affiner ma pratiques des négociations en milieu fortement syndicalisé.



Objectif : par mes compétences techniques et personnelles participer de manière proactive au développement économique et sociale de l'entreprise toujours au service de la production



Compétences techniques : Développement et Gestion RH - Conseil au management - Droit social - Gestion Relations sociales et IRP - Accompagnement au changement - Conduite de projet - Administration du personnel/Paie - Formation - Sécurité



Compétences personnelles : Négociation, Ethique, Sens du résultat, Capacité à fédérer, Réactivité, Créativité - Pragmatisme , Souplesse mais en gardant l'objectif, Adaptabilité, Ecoute, Empathie



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Management

Conseil

Formation

Direction

Paie

Négociaiton sociale

Gestion de projet