Soutenez la promotion de Nami , Peintre, et recevez en échange une oeuvre de l'Artiste.

RENDEZ VOUS SUR: https://fr.ulule.com/informatique-et-peinture-de-nami/



Ce qu'on dit: "NAMI , le peintre, a évolué en passant du standard des créations réalistes, à la créations d'œuvres modernes conceptuelles et abstraites, pour revenir à une forme personnelle de création, une sorte de "Post Modernisme" qui s'éloigne de l'Abstrait, et qui reprend non pas de la représentation réaliste, mais une synthèse des courants de la pensée moderne avec les Impressionnistes comme point de départ.

Les Impressionnistes et "les Suivants", si chers aux Peintres. James Nami, aujourd'hui c'est Synthétisme et Contournisme, Abstraction



J'espère que vous serez conquis par une des œuvres. http://nami-peintre.com



fiscalité: Reproduction du texte de Marie a. Gironde



Peu de chefs d'entreprise connaissent et mettent en pratique l'article 238bis AB du Code Général des Impôts, instituant les règles de défiscalisation du marché de l'Art, et qui laisse le choix à l'entreprise d'acheter une oeuvre d'art au lieu de payer l'impôt.



Les achats d’oeuvres originales d’artistes vivants sont désormais admis en déduction du résultat imposable des entreprises.



Les particuliers qui sont imposables à l'impôt sur la fortune (solidarité) peuvent aussi déduire de leurs impôts l'achat d'oeuvres d'art pour se constituer un patrimoine plus diversifié.



Mes compétences :

Contournisme

Abstraction

Direction artistique

Art

Écriture