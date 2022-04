James VAJOUMOUNIEN

Ingénieur système chez Manutan, je suis en charge de la supervision du système d'information du groupe Manutan.



Ayant des multiples domaines de compétence, j'assure aussi le RUN des plateformes:

• Microsoft: AD, DNS, DHCP, GPO, WDS, FTP, IIS, Exchange...

• Citrix: XenApp, RES Workspace Manager

• Trend Micro: Deep Security Manager, OfficeScan et ScanMail

• Linux: Debian Centos et RedHat

• SGBD: MySql et MSSQL

• Language: HTML, PHP et PowerShell

• Supervision: Zabbix et HP Systems Insight Manager



En parallèle, je gère d'autres projets tels que le déploiement des systèmes de visoconfonférence, solutions antivirale, gestion des mots de passe...



Mes compétences :

Windows

Zabbix

Windows server

Deep security

Linux

Citrix

Active directory

Exchange

Visioconférence - LifeSize

Infoblox - IPAM