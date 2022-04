Jamil BETTAIEB

- C# , VB.Net , framework 1.1 , 2.0 , 3.5 , 4.0

- Visual Studio 2010, 2008, 2005 et 2003, Toad et Power AMC

- Entity Framework

- SQL Server 2008, 2005, 2000 et 7.0, Oracle 9.2, 10g (PL/Sql) , SYBASE ASE 11/12/15 – TDS 5.5

- HTML, CSS, XML, JavaScript (Ext-Js) et Ajax

- création des composants web

- Business Objects XI R2, Desktop Intelligence, Web Intelligence, Univers Designer, Administration sécurité et Configuration avancées.

- Suite BI de Sql Server 2005 : SSIS, SSRS.

- UML, Merise 2, OOP Conception (object-oriented programming), Design Patterns, SOA .Net

- Windows Toutes versions

- VSS, CVS et SVN

- Nano-Ordinateurs raspberry pi, Debian Linux, C# Mono sous linux, SQlite.



