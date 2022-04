Jamila ABIDI

Professionnelle de l’assistanat de direction avec 30 ans d’expérience dans le secteur de la métallurgie, du juridique, de la formation, des sondages, de l’informatique et de l’énergie, en France et en Angleterre, maîtrisant tous les aspects du métier : gestion de plusieurs agendas complexes et simultanés, organisation de déplacements internationaux, élaboration de rapports et compte-rendu, gestion de la facturation et des notes de frais, accueil physique Interface privilégiée entre la direction et son environnement, organisée, polyvalente et réactive, je cherche à m’investir dans une entreprise internationale en tant qu’executive assistant bilingue afin d’exploiter ma capacité d’adaptation, mon sens de la confidentialité, ma stabilité émotionnelle, ainsi que mes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Organisée

Rigoureuse

Dynamique

Réactivité