Mes différentes expériences professionnelles et responsabilités m'ont permises d'acquérir de solides compétences telles que l'esprit d'initiative, l'aisance relationnelle, le sens du service et une bonne organisation. Je recherche donc un poste qui me permettrait de mettre en pratique toutes mes connaissances à votre service. Aussi, j'ai 17 années d'expériences dont 14 en qualité d'Assistante de Direction.



De nature dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur, d'organisation et de précision même dans l'urgence. Ma capacité à gérer le stress comme une énergie mobilisante et positive est également un de mes points forts. Par ailleurs, la diversité des secteurs et des missions que l'on m'a confiés dénotent de ma grande faculté d'adaptation et de ma réactivité pour les mener avec succès.





Mes compétences :

autonome

capacité d'analyse

Discrétion

Esprit d'initiative

Initiative

Réactive

Rigoureuse