Jamila EDDIBES

Vous pensez que tout est "possible"

Faire partie du monde prestigieux de l’industrie et travailler avec les plus grands acteurs mondiaux.

Réaliser des projets hautement technologiques

Imaginer des produits nouveaux et entrer dans l’Assystem Innovation Factory

EPR, A350, systèmes critiques défense, logiciels embarqués automobile… Tous ces projets vous intéressent !



Pour vous, rien n’est écrit, rien n’est figé

Bouger ? Oui ! A vous de choisir… dans un métier, un secteur, une région, un pays

Accompagner toutes les étapes du cycle du produit, de sa conception à sa production

Ne pas connaître la routine ou les portes fermées

Vous sentir libre d’être audacieux, autonome et force de proposition



Vous souhaitez exprimer votre potentiel et vos atouts personnels

Dépasser votre handicap

Prouver que la mixité est source de performance

Entrer en tant que stagiaire et signer à l’issue un contrat de travail

Percevoir une rémunération attractive et bénéficier d’avantages sociaux significatifs



Vous voulez créer votre propre parcours, en compétences et en expériences

Grandir au sein de l'Assystem Institute

Ne pas attendre le nombre des années pour être responsabilisé

Faire partie d’une équipe solidaire, dans laquelle la simplicité relationnelle est un essentiel

Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle



Assystem fait partie du TOP 100 des employeurs préférés des étudiants ingénieurs.



Faites-vous confiance. Vous avez la nôtre.